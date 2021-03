Mercato - Zlatan Ibrahimovic veut continuer avec l'AC Milan et envoie un message à la direction

Zlatan Ibrahimovic est infatigable ! Âgé de 39 ans, le géant suédois est le leader de l'AC Milan cette saison grâce à ses 16 buts et 2 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues. L'ancien du PSG et du Barça a d'ailleurs profité de l'émission Che tempo che fa sur la Rai pour envoyer un message à sa direction. S'il a une proposition entre les mains pour prolonger, "Ibra" l'acceptera avec grand plaisir.

"Je veux gagner des trophées, je suis venu à Milan pour gagner. Chez les Rossoneri, j'ai beaucoup de responsabilités, je me sens comme un leader. Cette équipe est la seule où je suis excité, je veux donner beaucoup et j'apprends beaucoup à être guide, car quand ils me regardent, ils attendent quelque chose de moi. Je voulais faire partie du match à Vérone, parce que l'équipe m'a trop manqué. Pendant le Festival, j'ai souvent parlé avec Pioli et Maldini. Quand je passe une journée sans eux, c'est comme une journée sans mes enfant" a-t-il lâché. "Cela dépend de Maldini : si Paolo m'offre une autre année à Milan, je serai là".