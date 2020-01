Metz - 'Il y a un sentiment de honte' d'après Vincent Hognon

Sèchement battu par Rouen (3-0) en 32es de finale de la Coupe de France, Metz n'a pas respecté son rang face à une équipe de National 2. 17es de Ligue 1, les Grenats comptaient sur un beau parcours en Coupe de France pour sauver leur saison. Désappointé, l'entraîneur messin Vincent Hognon, n'a pas caché sa déception en conférence d'après-match.

"Il y a un petit sentiment de honte. Quand on ne met pas les ingrédients qu'il faut, que ce soit au niveau de l'agressivité ou de la qualité technique, on ne peut pas s'en sortir. Rouen a joué avec ses qualités et ses valeurs, on doit donc féliciter l'adversaire, mais c'est une grosse défaillance de notre part, à tous les niveaux. Maintenant, dans le foot, tout change très vite, donc c'est à nous de montrer tout autre chose samedi, contre Strasbourg, en Championnat. On n'a plus qu'un objectif, le maintien en L1, mais c'est sûr que pour l'espérer, il faudra un autre comportement...".