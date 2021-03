Metz - Antonetti : "Il y a des soirs où tout vous est contraire"

Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, était dégoûté après la défaite des Grenats face à Angers (0-1). L'entraîneur estime que les faits de jeu n'ont pas été en faveur de ses hommes et ne pense pas que cela représentera un coup d'arrêt dans la belle saison lorraine.

"Je ne sais pas si c'est un coup d'arrêt car c'est un match où il y a eu trois ou quatre litiges. On aurait pu avoir des fautes sur Aaron Leya Iseka ou Thomas Delaine. Eux ont eu un penalty. Ces actions ne sont pas nettes, mais c'est le choix de l'arbitre. On aurait mérité de revenir au score, on ne l'a pas fait.Il y a des soirs où tout vous est contraire. On n'a pas eu la réussite nécessaire", a-t-il déclaré.