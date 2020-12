Metz - Antonetti "on aura notre chance" face à Lyon

Sans la moindre victoire depuis trois matchs, le FC Metz connaît un petit coup d'arrêt après un début de saison plutôt convaincant. Ce dimanche face à l'Olympique Lyonnais (4ème), les Grenats (12èmes) aimeraient réaliser l'exploit pour se relancer comme l'a expliqué leur entraîneur Frédéric Antonetti.

Ligue 1 - 13e Journée

"Si on veut grandir, il faut, à un moment donné, qu’on batte un gros de ce championnat. C’est un challenge. Pour l’instant, on n’a pas réussi à le faire. On s’attend à un gros match mais je pense qu’on aura notre chance. Il faudra une très bonne performance collective avec dans celle-ci des performances individuelles. Sinon, on ne passera pas", a prévenu le corse.