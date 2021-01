Metz - Antonetti déplore le manque de lucidité de son équipe

Grâce à un but gag inscrit en fin de rencontre par John Boye (79ème), le FC Metz a arraché le match nul face à l'OGC Nice (1-1, résumé), hier soir au Stade Saint-Symphorien lors de la 19ème journée de Ligue 1. Un score de parité rapidement analysé en conférence de presse par Frédéric Antonetti, l'entraîneur mosellan.

"L'équipe a une marge de progression importante et veut progresser. On a des progrès à faire, beaucoup à travailler. À la fin des matches aller, on a vingt-cinq points, on a encore une étape à franchir, j'ai bon espoir qu'on y arrive. En fin de match, on peut l'emporter mais on manque de lucidité", a déploré le technicien des Grenats, douzièmes du classement (25 points).