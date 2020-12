Metz - Antonetti est satisfait du comportement et des attitudes face à Strasbourg

Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, est satisfait du point du match nul ramené de Strasbourg hier (2-2), dans le derby. Le technicien messin a toutefois concédé qu'il avait quelques regrets en conférence de presse après la rencontre.

"On peut avoir des regrets, un petit peu, mais il y a une satisfaction sur notre comportement, nos attitudes. Dans l'ensemble, je retiens beaucoup de choses positives. On rate un penalty, il y en a un autre pas sifflé, on mène au score mais, dans l'ensemble, c'était un bon match, disputé. C'était un vrai derby, il ne manquait que le public" explique Antonetti. "On avait besoin de solidité et j'ai pensé que cette formule (5-3-2) pouvait le faire. Cela a amené de la cohésion. On a amélioré certaines choses et il y en a d'autres encore à travailler. Sur l'ensemble du match, le résultat nul me paraît équitable. C'est un bon point car on a joué une équipe en forme, avec un bel effectif mais, au vu de la physionomie du match, on aurait pu espérer mieux."