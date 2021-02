Metz - Antonetti estime la victoire à Bordeaux méritée

Ce samedi après-midi, à l'occasion de la 27ème journée de Ligue 1, le FC Metz est allé s'imposer sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-2, résumé et notes). En conférence de presse d'après-match, Frédéric Antonetti, l'entraîneur des Grenats, a débriefé le succès renversant glané par son équipe. Une victoire que le technicien mosellan estime méritée.

"Je pense qu'on méritait de gagner. Les joueurs ont été bons de la 20ème à la 92ème minute. Il a fallu courir après le score et ce n'est jamais évident. Mais je pense qu'on mérite la victoire. Sans les arrêts de Benoît Costil, elle aurait même pu être plus large. Bordeaux est mieux rentré dans le match que nous, il fallait renverser la tendance. Les gars devaient prendre conscience que c'était possible, et ils l'ont fait !", a indiqué Frédéric Antonetti, et d'ajouter : "On a été très solide défensivement, même si on a pris un but qu'on aurait pu éviter. Je ne me rappelle pas que notre gardien ait fait un arrêt aujourd'hui. Notre adversaire a eu un but et une occasion. On peut marquer sur des contres mais aussi sur des attaques placées, comme à Nice après dix-neuf passes. On est capable de faire de belles choses, il faut les faire plus souvent".