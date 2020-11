Metz - Antonetti estime qu'il y a encore des progrès à faire

Ce dimanche, Metz s'est imposé à Nîmes alors que les Grenats jouaient en infériorité numérique suite à l'expulsion de Matthieu Udol juste avant la pause (0-1). L'entraîneur de Metz, Frédéric Antonetti, a souligné le manque de consistance de son équipe sur la durée.

"Globalement, dans la solidarité, l'abnégation, la volonté, la force de caractère, on a fait, à dix contre onze, du bon travail, même si on a subi et eu du mal à ressortir les ballons. À l'avenir, il faudra faire durant 90 minutes ce que l'on a fait durant notre première demi-heure. C'est notre premier succès en voyage, mais on a encore beaucoup de progrès à faire", a confié l'entraîneur du FC Metz.