Metz - Antonetti félicite ses joueurs après le nul à Angers

Pour son grand retour sur le banc de touche du FC Metz, Frédéric Antonetti a vu son équipe partager les points avec le SCO Angers (1-1, analyse), dimanche après-midi à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 1. Face à la presse, l'entraîneur des Grenats a dit avoir apprécié la prestation de son équipe en Anjou.

"Je pense qu’on fait une bonne première mi-temps. Ça me paraissait assez injuste qu’on soit à égalité à la pause, mais on a fait une erreur et on l’a payée cash. On a eu des situations qu’on n’a pas su exploiter mais le contenu était bon. En deuxième période, on a gardé la maîtrise du jeu mais on a baissé le pied physiquement. C’est normal : Lamine Gueye et Warren Tchimbembé ont joué leur premier match depuis huit mois, on a changé un peu le dispositif… C’était un peu plus difficile. On n’a pas trop été mis en danger mais on a senti qu’on avait un peu moins de répondant pour aller au bout. Un petit regret : quand on est meilleur que l’adversaire, on a toujours envie de gagner les matchs, mais c’est un bon point. Il faut féliciter les joueurs", a estimé le technicien mosellan.