Metz - Antonetti peste contre l'horaire de la rencontre

Rapidement menés par les Girondins de Bordeaux ce samedi après-midi lors de la 27ème journée de Ligue 1, le FC Metz a renversé la vapeur pour s'imposer (1-2, résumé et notes). Après avoir débriefé la belle victoire obtenue par sa formation, Frédéric Antonetti, l'entraîneur des Grenats, a profité de son passage en conférence de presse pour pester sur l'horaire de cette rencontre.

À lire aussi : Antonetti estime la victoire à Bordeaux méritée

"Des regrets ? Ecoutez, peut-être l’horaire du match à 13 heures. Je sais bien qu’il faut faire plaisir aux Chinois mais jouer un match de football à treize heures le samedi… Qui va regarder un match le samedi à 13 heures ? Moi je ne sais pas. Vous regardez les matches de football à 13 heures vous ? Cela me parait illogique et je me permets de le dire. Cela n’a pas d’impact mais je me permets de le dire. J’aime bien le bon sens et la logique. Un match à 13 heures, cela ne me parait pas être une bonne chose", a lancé le technicien mosellan.