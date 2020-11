Metz - Antonetti trouve le nul 'équitable' contre Dijon

Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, a estimé en conférence de presse que son équipe n'a pas su élever son niveau pour battre Dijon au Stade Saint-Symphorien (1-1), et a trouvé le match nul équitable par rapport à la performance de son équipe.

"Quand on reçoit et qu'on fait nul, on peut toujours être déçus, mais je crois que le résultat est équitable. C'est un match qui apporte beaucoup d'enseignements pour la suite", a confié l'entraîneur des Grenats, 10es au classement (15 points).