Metz - Antonetti voit son équipe en progrès

En conférence de presse, Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, a affiché sa satisfaction après le beau succès obtenu par son équipe face à l'AS Saint-Etienne (2-0, résumé et notes), ce dimanche après-midi lors de la 8ème journée de Ligue 1. Face aux journalistes, le technicien des Grenats a souligné les gros progrès défensifs de son équipe ainsi que sa marge de progression intéressante dans le secteur offensif.

"La première demi-heure est de très bonne facture. On aurait peut-être pu marquer un deuxième but et après on a un peu trop reculé. Ce que je regrette, c'est qu'on a trop laissé l'initiative à Saint-Etienne, qui avait la maîtrise, mais sans être en danger. Malgré tout, on a des progrès à faire dans le jeu. On a perdu trop de ballons. Il est trop tôt pour dire si l'équipe a passé un cap, mais, défensivement, on est en net progrès. On sait s'adapter aux changements de système de l'adversaire et il y a un super état d'esprit, on le voit dans les efforts faits par tous les joueurs", a estimé le tacticien corse.