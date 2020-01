Metz - Avec Pajot et Bronn, le groupe pour affronter Rouen

Metz se déplace ce lundi soir (20h45, Stade Robert-Diochon) à Rouen pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Pour l’occasion, Vincent Hognon a retenu un groupe de 19 joueurs. Vincent Pajot et Dylan Bronn, qui viennent de signer à Metz, ont été convoqués par le technicien de 45 ans. Ce dernier a également procédé à un rajeunissement du groupe messin. Lacroix, Lô, Sildillia (appelé pour la première fois chez les pros), Traoré, Mikautadze et Yade sont du voyage en Normandie pour pallier les absences de Fofana, Maïga et Sunzu, tous les trois suspendus, alors qu’Adama Noss Traoré est encore trop juste pour reprendre la compétition.

LE GROUPE MESSIN

Delecroix, Oukidja - Centonze, Sildillia, Boye, Lacroix, Bronn, Delaine, Lô - Angban, N’Doram, Traoré, Pajot, Gakpa, Nguette - Diallo, Yade, Mikautadzé, Ambrose.