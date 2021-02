Metz - Boye, Bronn et Boulaya de retour, le groupe pour le derby face à Strasbourg

L'entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti, a retenu un groupe de vingt joueurs pour le derby de l'Est face au Racing Club Strasbourg Alsace, prévu ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Saint-Symphorien), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Le technicien mosellan doit toujours faire sans Vincent Pajot, Kévin N'Doram, Opa Nguette et Ibrahima Niane. Ménagés en Coupe de France mercredi, John Boye et Dylan Bronn sont de retour. Comme Farid Boulaya, qui en a terminé avec sa suspension.

Ligue 1 - 25e Journée

LE GROUPE DU FC METZ

Alexandre Oukidja, Marc-Aurèle Caillard - Fabien Centonze, Dylan Bronn, Kiki Kouyaté, John Boye, Thomas Delaine, Matthieu Udol, Mamadou Fofana - Victorien Angban, Pape Matar Sarr, Habib Maïga, Warren Tchimbembe, Youssef Maziz, Farid Boulaya - Aaron Leya Iseka, Vagner Dias Gonçalves, Lamine Gueye, Thierry Ambrose, Pape Ndiaga Yade.