Metz - Des bonnes nouvelles de Manuel Cabit

Gravement blessé le 3 novembre dernier, lors d'un accident de la route près de Reims dans un véhicule conduit par son équipier Kevin N'Doram, Manuel Cabit (26 ans), le défenseur latéral gauche du FC Metz, a donné de ses bonnes nouvelles dans les colonnes du Parisien. "Je n'ai pratiquement plus de douleurs au dos. Au fil des jours, j'ai de plus en plus de sensations au niveau des jambes. Je ne les bouge pas encore, mais je ressens des choses, notamment au niveau des chevilles. C'est forcément encourageant", a confié le numéro 28 des Grenats au quotidien francilien.

Avec son moral d'acier, le Martiniquais compte bien déplacer des montages et remporter sa plus grande victoire : remarcher. "Je suis prêt", a-t-il assuré, et de poursuivre, déterminé comme jamais : "Tout dépend de moi, de ma progression. Cela peut prendre trois mois, comme un an ou plus. J'ai de l'espoir. Je ne suis pas trop du genre à me plaindre. C'est arrivé. C'est comme ça. Moi, je veux me battre et réaliser mon rêve, remarcher. J'ai un match à gagner pour vaincre ce handicap. Je vais y parvenir. Ce sera ma plus belle victoire !"