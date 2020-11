Metz - Deux forfaits et deux incertitudes pour la réception de Brest

Dimanche après-midi (15 heures, Saint-Symphorien), le FC Metz se mesurera au Stade Brestois 29, dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Grenats seront privés des services de Vincent Pajot et Habib Maïga. Tous les deux sortis dès la 25ème minute de jeu sur la pelouse de Nantes (1-1) dimanche dernier, les milieux de terrain "sont indisponibles", a confirmé Frédéric Antonetti, l'entraîneur du club mosellan, en conférence de presse, ce vendredi.

"Maïga, c'est une petite déchirure à l'ischio-jambier et Pajot, c'est toujours son tendon d'Achille", a précisé le technicien corse. Par ailleurs, "Matthieu Udol et Dylan Bronn se sont arrêtés à cause de douleurs et j'espère que c'est passager car cela commence à faire beaucoup", a ajouté le technicien du club à la Croix de Lorraine, qui devrait pouvoir enregistrer le retour à l'entraînement collectif de son milieu de terrain, Kevin N'Doram, la semaine prochaine.