Metz - Frédéric Antonetti : "On n'a pas pu lutter physiquement"

Après la défaite à domicile contre Strasbourg (1-2), l'entraineur du FC Metz Frédéric Antonetti a justifié ce revers par la fatigue en conférence de presse.

"C'était le cinquième match de la quinzaine et je crois qu'on était à bout de forces. On a bien débuté mais après, on n'a pas pu lutter physiquement. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre mais on n'a pas pu le faire ce soir. On n'a pas fait un bon match. Même s'il y a une domination territoriale de Strasbourg, ils n'ont pas vraiment d'occasions. Pape-Matar Sarr a pris une grosse béquille à la cuisse, sa sortie correspond avec notre baisse de régime. Quand on est moins bien physiquement, c'est plus laborieux. On a gagné moins de duels, on avait toujours un train de retard. Thomas Delaine aurait pu faire la différence, il a marqué un but et aurait pu en inscrire un deuxième", a confié l'entraineur des Grenats.