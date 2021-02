Metz - Frédéric Antonetti a apprécié le visage de son équipe face à Amiens

Le FC Metz s'est imposé (1-2) sur la pelouse d'Amiens ce mercredi lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. Dans un match assez équilibré, les Messins ont su profiter des quelques errances défensives adverses pour marquer et se qualifier en 16ème de finale de la compétition. Présent en conférence de presse après la rencontre, Frédéric Antonetti est revenu sur les faits de jeu qui ont permis à son équipe de gagner.

"Je suis content, parce qu'en Coupe, ce qui est important, c'est de se qualifier. On a bénéficié d'erreurs adverses ? Elles font partie du jeu. Nous-mêmes, sur le but qu'on a encaissé, on a perdu un ballon au milieu. Cela a été difficile, car c'est le quatrième match en dix jours et que ce n'est pas facile de jouer au foot par moins 8 ou moins 10 degrés. Il y a des joueurs qui ont eu du temps de jeu et qui ont pu se montrer, tandis que certains autres, qui ont davantage l'habitude de jouer, sont entrés. Cela fait une bonne soirée au final. On a eu les occasions pour se mettre à l'abri avant, on a pris le jeu à notre compte et on a globalement maîtrisé les débats. Mais le but de la victoire est arrivé à la toute fin, c'est comme ça. J'avais prévu de faire cinq changements en seconde période, le premier est arrivé plus tôt (Boahene par Centonze dès la 32e minute au poste de latéral droit), parce qu'Ernest (Boahene) a pris un gros coup sur le genou" a déclaré le coach messin.