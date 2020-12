Metz - Frédéric Antonetti a apprécié le visage de son équipe face à Lens

Le FC Metz s'est imposé (2-0) ce samedi après-midi face au RC Lens lors de la 16ème journée de Ligue 1. Au terme d'une rencontre plutôt partagée, les Messins prennent trois points très précieux dans la course au maintien. Présent en conférence de presse après la rencontre, Frédéric Antonetti a fait part de sa joie de voir son équipe réaliser une telle performance.

"Je suis satisfait par cette victoire, par cet état d’esprit, par notre solidité dans notre dispositif défensif avec des interventions propres. On a été sérieux. Dans les couloirs, on a été bon. Félicitations à l’équipe. C’était un match âpre, pas toujours très fluide. On ne s’est pas laissé attirer par cette équipe lensoise car elle est dangereuse. Pour notre animation offensive, on a été courageux, on a mis de l’abnégation. On marque deux buts. Après, on doit s’améliorer dans notre jeu combiné. Le jeune Yade montre toutes ses qualités, c’est assez intéressant. Cette équipe me donne l’énergie nécessaire et j’en ai besoin" a déclaré le technicien lorrain.