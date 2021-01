Metz - Frédéric Antonetti a appris du match aller

Victorieux dans un match serré face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche (0-1), lors de la 20e journée de Ligue 1, le FC Metz a réalisé une bonne opération. Une belle revanche pour les Grenats (battus 1-3 à l’aller), dont s'est félicité l'entraîneur du club mosellan Frédéric Antonetti.

"Nous savions que nous allions souffrir face à Lyon. Il fallait être solide et nous l'avons été. Nous savions que notre gardien Alexandre Oukidja ferait quelques arrêts déterminants. Il ne fallait pas faire que subir. Il fallait aussi imposer un rapport de force, pour que Lyon défende, et c'est pour cela que nous sommes sortis très souvent. Le match se termine à 1-0 mais cela aurait pu être 3-2. Il faut garder cette solidité, mais nous avons quand même eu du déchet, et il faut s'améliorer devant le but. (...) À l'aller, nous avions un peu trop ouvert le jeu. Je m'étais trompé", a confié Antonetti.