Metz - Frédéric Antonetti a des regrets après ses déclas sur Yoan Cardinale

La tension était palpable entre Metz et Nice ce dimanche, lors du match nul entre les deux équipes (1-1). En effet, l'entraîneur Frédéric Antonetti a pété les plombs sur le banc de touche après une remarque de Yoan Cardinale. Des propos forts qu'il regrette aujourd'hui, comme il l'a expliqué à Nice-Matin.

"Ce qui s’est passé à Saint-Symphorien arrive parfois dans les stades. C’est une altercation. Quand on est remplaçant, on ne se comporte pas comme un supporter. On ne hurle pas comme il l’a fait. Après, oui, j’ai été trop loin. Oui, j’ai été trop dur. Si j’ai choqué Yoan Cardinale, je le regrette. J’ai des regrets. C’est une évidence", a-t-il déclaré.