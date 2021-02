Metz - Frédéric Antonetti déplore les occasions manquées

Après le match nul face à Montpellier (1-1), Frédéric Antonetti a analysé la rencontre en conférence de presse. L'entraîneur de Metz estime que le match nul est équitable entre les deux équipes, d'autant plus que les siens ont "raté une demi-heure" et ont raté de nombreuses occasions.

"C'est un point équitable pour les deux équipes. Même si au nombre des occasions, on en a plus qu'eux. Surtout, on a raté notre première demi-heure, on a été un peu diesel. En ratant une demi-heure dans un match, vous ne pouvez pas prétendre à mieux. En voyant le but encaissé, on peut avoir des regrets. On peut surtout en avoir de ne pas avoir marqué auparavant. Farid (Boulaya) a quatre occasions. Il faut qu'on soit lucides sur les progrès qu'il nous reste à faire" explique-t-il. "Il faut laisser Pape-Mataar Sarr grandir, tout tranquillement. Après, les qualités, vous les voyez comme moi, mais il n'a que 18 ans, c'est un joueur plein de talent. Grâce à nos 35 points au classement, on doit jouer un peu plus en confiance. Le plus gros progrès qu'on a à faire, c'est dans la maîtrise collective. On est difficile à jouer. Il y a eu de très bonnes rentrées à Brest. Ce (mercredi) soir, elles ont été moyennes".