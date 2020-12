Metz - Frédéric Antonetti évoque un match référence face au MHSC

L'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti s'est montré ravi de la victoire des siens à Montpellier (2-0). Le plan concocté par l'entraîneur des Grenats a posé énormément de problèmes aux Pailladins et ce dernier a félicité ses joueurs.

"On a été sérieux et disciplinés. On les a beaucoup contrariés. Au-delà de la défense à cinq, c'est l'animation qui compte. On a concédé peu d'occasions face à une équipe qui, pour avoir vu ses derniers matches, est très dangereuse. On peut parler de match référence dans la solidité, le sérieux, l'application. Mais pas sur le plan de l'animation offensive, car il y a encore trop de déchet" a-t-il déclaré. "C'est un groupe sérieux, impliqué, qui exécute le plan de jeu comme il le faut. Il faut qu'on monte d'un cran sur le plan technique. (sur Nguette et Angban remplaçants) C'était en vue des prochains matches. On a trois matches en six jours. Ça tombe sur nous, c'est comme ça. C'est très difficile pour les joueurs, les clubs."