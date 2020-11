Metz - Frédéric Antonetti exprime des regrets après la défaite contre Brest

Ce dimanche, Metz a chuté à domicile contre Brest (0-2) pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. L'entraîneur de Metz Frédéric Antonetti a pointé du doigt le manque d'efficacité de ses joueurs lors de cette rencontre.

"On avait bien débuté, on faisait des choses très intéressantes, mais il y a eu ce corner sur leur première sortie. Néanmoins, on devait revenir mais on prend ce deuxième but en contre. Le scénario nous a été défavorable. Les douze premières minutes étaient de très haute qualité. On n'a pas su revenir même si on en avait les moyens. Et on n'était pas à l'abri d'un contre", a confié l'entraîneur des Grenats.