Metz - Frédéric Antonetti juge que son équipe 'a été à la hauteur' face à Nantes

Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, s'est exprimé en conférence de presse suite au match nul de son équipe face à Nantes (1-1), qu'il a jugé "équitable".

"Je pense que c'était un match plaisant à regarder, une rencontre équilibrée, chacun a disposé de temps forts. À la fin, c'est équitable. Nous sommes restés dans le match et nous avons été à la hauteur. Je n'étais pas habitué à voir mon équipe perdre autant de duels (en 1e période). Et quand on perd des duels, on n'a pas le ballon et donc pas de munitions. J'ai insisté là-dessus à la mi-temps. (Sur les deux joueurs blessés) Pajot a vu sa blessure au talon d'Achille se réveiller et Maïga ne pouvait pas faire cent heures d'avion sans rencontrer des problèmes", a confié le technicien des Grenats.