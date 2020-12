Metz - Frédéric Antonetti lucide sur la défaite face à l'OL et revient sur l'accrochage avec Rudi Garcia

Suite à la défaite de Metz contre l'Olympique Lyonnais (1-3) ce dimanche, l'entraîneur mosellan Frédéric Antonetti s'est exprimé en conférence de presse. Ce dernier est notamment revenu sur l'accrochage à distance avec Rudi Garcia, le technicien lyonnais. "Je suis sorti un petit peu, car trop c'est trop : on n'a pas les mêmes valeurs, je vous le dis franchement !", a confié, agacé, l'entraîneur des Grenats.

Il a ensuite avoué que la victoire des Gones était logique, étant donné leur supériorité. "Le sentiment que l'équipe adverse était supérieure et aussi le sentiment qu'on pouvait faire mieux. On a raté notre match et moi aussi. Mais même si on l'avait réussi, les Lyonnais étaient de toute façon supérieurs et ils auraient trouvé la solution. Il nous faut encore un peu de temps pour pouvoir inquiéter ce type d'équipes", a-t-il conclu.