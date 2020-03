Metz - Habib Maïga revient sur l'intérêt de l'OM

Auteur d'une saison 2019-2020 très solide (26 matches en Ligue 1, 1 but et 2 passes décisives) à Metz, Habib Maïga (24 ans) était annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet hiver. Dans un long entretien accordé au média sportmania, le milieu de terrain ivoirien, sous contrat avec le club mosellan jusqu'au 30 juin 2023, a avoué que cet intérêt était bel et bien réel.

"Des approches de l'OM ? (Il éclate de rire) J'ai effectivement entendu ça. Si ça m'intéresse ? C'est l'Olympique de Marseille. C'est un gros club... Mais pour l'instant, comme je l'ai déjà dit, je me sens bien à Metz. Je confirme qu'il y a eu des approches avec mon agent mais sans suite", a reconnu l’ancien joueur de l'ASSE, et de préciser : "Je préfère ne pas m'attarder là-dessus".