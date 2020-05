Metz - Habib Maïga veut rester

Messin depuis 2018 et actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023, Habib Maïga compte bien rester chez les Grenats. Utilisé à 26 reprises en Ligue 1 cette saison (1 but, 2 passes décisives), le milieu ivoirien est un joueur clef pour Vincent Hognon. Ce dernier sera donc ravi de pouvoir compter sur son joueur de 24 ans la saison prochaine. "Jusqu'ici, tout le monde est focalisé sur la situation sanitaire. Donc, pour l'instant, je n'ai pas été approché par d'autres clubs. Par ailleurs, j'ai déjà dit que je me sentais vraiment bien à Metz. Je compte rester. Oui, je compte rester la saison prochaine pour poursuivre ma progression. Je suis là ! Dans ma tête je suis là" a déclaré Maïga au Républicain Lorrain.