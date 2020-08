Metz - Hognon : 'Le sentiment d'avoir perdu un voire trois points'

Pour sa première sortie en cette saison 2020-2021 de Ligue 1, le FC Metz s'est incliné à la maison face à l'AS Monaco (0-1, analyse et notes). Au sortir de cette courte défaite, concédée dans le cadre de la 2ème journée, Vincent Hognon, l'entraîneur des Grenats, oscillait entre regrets à l'instant T et optimisme pour la suite.

"Aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets. J'ai le sentiment d'avoir perdu un voire trois points. On a été un peu défaillants dans l'efficacité, malgré plusieurs opportunités pour revenir. On a su bousculer cette équipe de Monaco mais ce soir, on repart avec aucun point. On n'a pas été dépassés. Il nous a manqué de la justesse. Je trouve que mes joueurs ont été un peu timides. Malgré tout, on était largement dans le match. Globalement, il y a des choses satisfaisantes à retenir", a indiqué le technicien mosellan.