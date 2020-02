Metz - Hognon : 'On avance, mais c'est pas fini'

Dans sa course pour le maintien, le FC Metz a ramené un point de son déplacement à Nantes samedi soir (0-0), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Vincent Hognon a apprécié la solidité de son groupe mais a regretté les imprécisions. "Nous avons présenté quelque chose de très solide, de très convaincant. Il y a un regret : on aurait pu faire un meilleur résultat si on avait eu moins de déchet technique. On aurait pu élever notre niveau technique sur l'ensemble de la partie [...]. On avance, mais c'est pas fini, il faut continuer à progresser et prendre des points" a-t-il déclaré.

Le coach messin est également revenu sur le nouveau carton rouge reçu par son équipe, comme cela avait été le cas contre Bordeaux la semaine passée. "J'aime que mon équipe ait beaucoup d'agressivité mais la bonne, la loyale. Je dis souvent aux joueurs que j'aime finir les matches à onze. Il faut franchir encore un cap dans la maturité, la discipline et la maîtrise de ses gestes."