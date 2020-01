Metz - Hognon : 'Pas le match qu'on méritait le plus de gagner'

C'est un Vincent Hognon plutôt satisfait qui s'est présenté en conférence de presse, hier soir, au sortir de la courte mais précieuse victoire obtenue dans le derby de l'Est face au Racing Club Strasbourg Alsace (1-0, résumé), à l'occasion de la 20ème journée de Ligue 1. S'il estime que son équipe peut faire mieux, l'entraîneur du FC Metz a apprécié la solidité défensive retrouvée par sa formation. "Cela faisait longtemps, on avait besoin de cette victoire", a-t-il savouré en préambule de son intervention.

"Ce n'était pas simple mais on a su mettre des ingrédients qu'on n'a pas eus assez souvent : l'efficacité offensive et défensive. Ce n'est pas le match qu'on méritait le plus de gagner par rapport aux dernières rencontres mais c'est un derby et on l'a gagné", a-t-il poursuivi, heureux d'avoir réalisé une bonne opération dans la course au maintien mais réaliste : "On est bien dans la course pour le maintien et on fait une bonne opération dans notre championnat. Il faudra d'autres victoires, faire mieux dans le jeu".