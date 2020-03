Metz - Hognon fait part de sa grosse satisfaction

Face à Nîmes, le FC Metz a remporté un match très important dans la course au maintien samedi soir (2-1), lors de la 28ème journée de Ligue 1. Après sa victoire à Amiens la semaine passée (0-1), le club lorrain met un nouvel adversaire direct à distance. Quinzièmes ce dimanche matin, les Grenats comptent sept points d'avance sur la zone rouge. Après la rencontre, Vincent Hognon s'est montré élogieux envers son groupe.

"C'est une victoire importante, comme toujours, face à votre adversaire direct. Je suis très satisfait évidemment, mais surtout par ce qu'on a présenté. La victoire est plutôt logique, le seul regret, c'est finalement de n'être qu'à 1-0 à la mi-temps. On a su saisir les opportunités. On a vu qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup du sort, d'une petite erreur sur un contre raté. Mais on a été récompensé par un deuxième but. Les progrès sont récurrents, je suis donc vraiment très satisfait" a déclaré le coach messin.