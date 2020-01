Metz - Hognon scelle le mercato de Habib Diallo

Troisième meilleur buteur de L1 à la mi-saison, avec 10 pions au compteur, Habib Diallo a encore attisé l'intérêt que lui vouent plusieurs clubs à travers l'Europe. Notamment en Angleterre, où certaines écuries songent à le recruter dès ce mois de janvier. Mais à en croire Vincent Hognon, un départ au mercato hivernal n'est pas à envisager. "On ne m'a jamais parlé du départ d'Habib Diallo cet hiver", a expliqué l'entraîneur des Grenats dans des propos retranscrits par le Républicain Lorrain.

Prolongé l'été dernier, l'attaquant sénégalais (24 ans) est désormais lié au FCM jusqu'en juin 2022. "Tout le staff technique avait insisté pour qu'il prolonge", a poursuivi Hognon. "On voulait absolument le garder. Et on ne s'est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer. Non, non... il va rester !"