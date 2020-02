Metz - Hognon veut profiter de la confiance pour enchaîner

Comme lors du match aller, le FC Metz a dicté sa loi face à l'AS Saint-Etienne ce dimanche (3-1). Timorés en début de match, les Grenats ont fini par lâcher les chevaux et ont pris les commandes de la rencontre, comme l'a souligné Vincent Hognon. "On est toujours heureux de gagner. C'est la troisième victoire d'affilée. On avait souffert en première partie de saison, on commence bien la phase retour. Il y a beaucoup de satisfaction d'un point de vue comptable. Après, il y a des sentiments mitigés : on a débuté timidement, on n'y croyait pas assez. On a été assez peu en danger et on a su être efficaces avec le premier but. On a été beaucoup plus dangereux en deuxième mi-temps. On est beaucoup plus performants dans les zones décisives qu'en première partie de saison."

L'entraîneur messin a fait remarquer l'apport de ses recrues (Bronn, Pajot). "Les nouveaux joueurs nous ont fait du bien" a-t-il déclaré, avant de souligner l'importance de poursuivre sur cette bonne dynamique. "Il reste des choses à améliorer, on garde notre humilité. Pour gagner des matches, il faudra remettre les mêmes ingrédients en permanence. Il faudra repartir du bon pied dès mercredi (contre Montpellier, pour la 23e journée de L1). La situation est un peu plus confortable, mais il ne faut rien lâcher tant que le maintien ne sera pas là. Certains joueurs franchissent des paliers. Je trouve qu'il y a du progrès, mais la confiance joue toujours beaucoup."