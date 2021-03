Metz - Le FC Metz ne fera pas appel pour Alexandre Oukidja

Pour son pétage de plombs à la fin du match face au SCO Angers (0-1), mercredi soir lors de la 28ème journée de Ligue 1, Alexandre Oukidja, le gardien de but du FC Metz, a écopé de quatre matches de suspension ferme (plus un avec sursis). En conférence de presse, Frédéric Antonetti, l'entraîneur des Grenats, a annoncé que le club mosellan ne ferait pas appel de la sanction prononcée hier soir par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

"Cela a l'air très sévère ! C'est lourd. Je ne veux pas citer d'autres cas, mais en France, on se pose de questions sur des différences de traitement entre les clubs. Je ne suis pas contre les sanctions, mais il faut que ce soient les mêmes pour tous et il y a longtemps que j'ai mon opinion là-dessus...", a tout de même indiqué le technicien messin, et d'ajouter : "Maintenant, il faut que ça lui serve de leçon, comme à tout le monde au club. Cela ne donne pas une bonne image pour lui et le FC Metz. Il faut garder son calme, mais moi le premier, j'ai le sang chaud et je ne donne pas toujours le bon exemple. Je pense qu'Alex a accumulé beaucoup de frustration en raison du scénario du match. C'est un peu comme pour Habib Maïga (Ndlr, suspendu deux matches pour s'être emporté à la fin à Saint-Etienne (défaite 0-1 le 7 février dernier). Il faut prendre conscience que parfois, des matches vous échappent et s'en servir pour progresser. Cela fait partie de l'apprentissage...".