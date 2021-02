Metz - Le groupe amoindri des Grenats pour le déplacement à Amiens

Dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France, le FC Metz affrontera l'Amiens SC (Ligue 2), ce mercredi après-midi (17 heures, Stade de la Licorne). Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti, l'entraîneur des Grenats, a retenu un groupe de vingt joueurs. Dylan Bronn et John Boye sont blessés et rejoignent une infirmerie déjà bien garnie (Vincent Pajot, Kévin N'Doram, Opa Nguette, Ibrahima Niane). Farid Boulaya ratera également cette affiche, pour cause de suspension. Warren Tchimbembé fait, lui, son retour. Enfin, le jeune défenseur, William Mikelbrencis, fête sa première apparition dans le groupe mosellan.

Coupe de France - 32nd Finals

LE GROUPE DU FC METZ

Marc-Aurèle Caillard, Alexandre Oukidja - Fabien Centonze, Ernest Boahene, Kiki Kouyaté, William Mikelbrencis, Mamadou Fofana, Matthieu Udol, Thomas Delaine - Boubacar Traoré, Warren Tchimbembé, Pape Matar Sarr, Habib Maïga, Youssef Maziz, Victorien Angban - Aaron Leya Iseka, Thierry Ambrose, Lamine Gueye, Pape Ndiaga Yade, Vagner Dias Gonçalves.