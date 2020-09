Metz - Le groupe des Grenats pour la réception de l'OM

Pour la réception de l'Olympique de Marseille, prévue samedi soir (21 heures, Stade Saint-Symphorien) dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1, Vincent Hognon, l'entraîneur du FC Metz, a retenu un groupe de vingt joueurs. Kévin N’Doram et Boubacar Traoré sont blessés et indisponibles. Vagner Dias Gonçalves est encore en phase de reprise. Vincent Pajot est, lui, suspendu. Youssef Maziz et Laurent Jans retrouvent le groupe mosellan, que quitte Cheick Sabaly.

Ligue 1 - 5e Journée

LE GROUPE DU FC METZ

Caillard, Oukidja - Boye, Bronn, Centonze, Delaine, Jans, Kouyaté, Udol - Angban, Boulaya, Fofana, Maïga, Maziz, Nguette, Tchimbembé - Ambrose, Diallo, Niane, Yade.