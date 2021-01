Metz - Le groupe messin pour affronter Brest

Le FC Metz se déplace à Brest ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti a convoqué un groupe de 20 joueurs. Le technicien messin devra composer sans Boubakar Kouyaté et Aaron Leya Iseka qui sont tous les deux suspendus. À ces deux absences, il faut aussi ajouter celles de Kevin N'Doram, Vincent Pajot, Opa Nguette et Ibrahima Niane. Thomas Delaine et Habib Maïga sont, eux, de retour.

Ligue 1 - 22e Journée

LE GROUPE DU FC METZ

Oukidja, Caillard - Bronn, Udol, Delaine, Centonze, Boahene, Boye, Angban, Fofana - Traoré, Boulaya, Tchimbembe, Sarr, Maïga, Maziz - Ambrose, Gueye, Yade, Vagner