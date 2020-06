Metz - Le programme de l'été révélé

Maintenu en Ligue 1 au terme de l'exercice 2019-2020, le FC Metz a finalisé son programme estival pour la préparation de la saison prochaine. Alors que la reprise de l'entraînement est prévue le 29 juin, les Grenat disputeront six rencontres amicales et débuteront par une tournée contre des clubs belges. Le premier sera contre Seraing le 17 juillet, puis Charleroi le 24 juillet, La Gantoise le 28 juillet et Malines le 1er aout.

Les Messins finiront leur préparation par des rencontres faces à des formations de Ligue 1 avec un premier duel face à Dijon le 7 août. Puis ils termineront un stage d'une semaine à Molsheim entre le 9 et le 15 août par un match face à Strasbourg le 15 août, une semaine avant le début du championnat.