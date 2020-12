Metz - Maïga de retour face à l'OL, quatre forfaits actés

Ce dimanche soir (21 heures, Stade Saint-Symphorien), les Grenats de Metz fermeront les portes de la 13ème journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais. Pour cette affiche, le club mosellan devra faire sans Matthieu Udol, Kevin N'Doram, Vincent Pajot et Ibrahima Niane. Deux incertitudes entourent Farid Boulaya et Lamine Gueye, a révélé Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FCM, ce vendredi en conférence de presse. Enfin, Habib Maïga est remis de sa petite déchirure à l'ischio-jambier et fera donc son retour.

