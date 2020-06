Metz - Manuel Cabit donne de ses nouvelles

En fauteuil roulant depuis son terrible accident survenu en novembre dernier, le défenseur messin Manuel Cabit a évoqué son quotidien ce dimanche.

Victime d'un grave accident de la route en novembre dernier en compagnie de son coéquipier Kevin N'Doram, Manuel Cabit est depuis ce jour privé de l'usage de ses membres inférieurs. Dans un entretien émouvant accordé au Canal Football Club, il explique en quoi consiste son quotidien depuis plusieurs mois. "Mes journées sont vraiment différentes. On va dire que mon quotidien a changé. Je me lève, j'ai rendez-vous au centre de rééducation à Strasbourg et souvent c'est de la kiné, de musculation et je ne peux toujours pas bouger mes membres du bas. Je bosse quotidiennement, que ça soit chez le kiné ou à la maison. J'y crois, je suis quelqu'un de très croyant. Je crois beaucoup en Dieu" explique-t-il.

Malgré ce terrible coup du sort, le natif de Fort-de-France refuse de se laisser abattre et aborde cette épreuve avec beaucoup de recul. "Quand tu te fais une blessure au foot, tu sais que tu vas guérir. Là je ne suis pas sûr de guérir. En tout cas je fais tout pour me remettre sur pieds, pour pouvoir marcher un jour. C'est vraiment mon rêve, de remarcher, de profiter de ma famille, de mon fils. Il y a pire dans la vie. C'est comme ça que je suis, je prends vraiment le côté positif de ce qui m'arrive. Cela me permet de grandir. Souvent je me plaignais pour des petits choses alors que le plus important c'est la santé" confie-t-il, et d'ajouter avec beaucoup d'émotion : "j'ai toujours été comme ça, je dirais que j'ai pris ça de ma mère qui est très présente, qui a beaucoup souffert. Je peux rester en fauteuil toute ma vie mais le fait de voir ma mère souffrir c'est vraiment la chose qui est compliquée".