Metz - Quatre absents face aux Verts, deux incertains

Étonnant sixième du classement (35 points), le FC Metz se déplacera dans le Forez pour affronter l'AS Saint-Etienne, dimanche après-midi (15 heures, Stade Geoffroy-Guichard). Pour cette affiche comptant pour le 24ème journée de Ligue 1, les Grenats devront (encore) composer avec plusieurs absences.

Absents de longue date, Vincent Pajot, Kévin N'Doram, Opa Nguette et Ibrahima Niane sont toujours forfaits. Thomas Delaine (béquille) et Warren Tchimbembé (coup au genou), blessés lors du match face au Montpellier Hérault Sport Club mercredi soir (1-1) et qui n'ont pas pu s'entraîner depuis, sont quant à eux incertains.