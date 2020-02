Metz - Quatre absents pour la réception de l'OL, le groupe des Grenats

Pour la réception de l'Olympique Lyonnais, vendredi soir (20h45, Stade Saint-Symphorien) dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, Vincent Hognon, l'entraîneur du FC Metz, a retenu un groupe de dix-huit joueurs. En plus d’Adama Noss Traoré, en phase de reprise, les Grenats sont privés de Vincent Pajot, Habib Maïga et Farid Boulaya, tous les trois suspendus. Conséquences : les jeunes Boubacar Traoré et Pape Ndiaga Yade renforcent le groupe mosellan.

LE GROUPE DU FC METZ

Oukidja, Delecroix - Centonze, Bronn, Boye, Ma.Fofana, Udol, Delaine - K.N'Doram, Angban, B.Traoré, Cohade, Gakpa - Nguette, Ambrose, H.Diallo, Ib.Niane, Yade.