Metz - Sans Diallo à Amiens, le groupe des Grenats

Pour le déplacement sur la pelouse de l'Amiens SC, samedi soir (20 heures, Stade de la Licorne) dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, Vincent Hognon, l'entraîneur du FC Metz, a retenu un groupe de dix-neuf joueurs. Les Grenats enregistrent les retours de suspensions de Vincent Pajot, Habib Maïga et Farid Boulaya. Autre retour, de blessure cette fois, celui d'Adama Noss Traoré. Habib Diallo, meilleur buteur et capitaine du club mosellan, et Matthieu Udol sont suspendus.

LE GROUPE DU FC METZ

Oukidja, Delecroix - Centonze, Bronn, Boye, Ma.Fofana, Delaine - K.N'Doram, Angban, Cohade, Gakpa, Pajot, Maïga, Boulaya, A.Traoré - Nguette, Ambrose, Ib.Niane, Yade.