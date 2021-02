Metz - Traoré s'envole pour la Moldavie

Inutilisé du côté du FC Metz où il n'a côtoyé le banc qu'à quatre reprises cette saison, l'attaquant malien Adama Traoré (25 ans) rejoint le club moldave du Sheriff Tiraspol. Arrivé en Moselle en 2018 en provenance du TP Mazembe, Traoré n'a joué que six fois sous le maillot grenat et avait été prêté ces deux dernières saisons du côté d'Orléans et d'Al Adalah. Le FC Metz n'a pas communiqué le montant du transfert, mais a tenu a remercier le joueur pour son professionnalisme tout en lui souhaitant bonne chance.