Metz - Très grave blessure pour Ibrahima Niane !

Énorme coup dur pour le FC Metz ! Ibrahima Niane (21 ans), auteur d'un super début de saison avec les Messins (6 buts en 6 matchs), a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou ce mercredi. C'est le club grenat qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Actuel meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats, Ibrahima Niane a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou ce mercredi. L’attaquant grenat sera donc absent des terrains de l’élite pendant plusieurs mois. (...) L’ensemble du FC Metz se veut uni derrière son jeune attaquant dans cette épreuve, et espère le revoir sur les terrains de l’élite le plus rapidement possible !" est-il écrit.