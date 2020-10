Metz - Un groupe très amoindri pour le déplacement à Angers

Le FC Metz se déplace ce dimanche après-midi à Angers dans le cadre de la 7ème journée de championnat de Ligue 1. Les Messins auront à coeur de s'imposer sur les terres angevines pour continuer à mettre de l'écart entre eux et la zone de relégation. Pour sa première sur le banc lorrain, Frédéric Antonetti a convoqué un groupe de seulement 18 joueurs. L'ancien entraineur de Bastia devra composer sans Thierry Ambrose touché à la cheville lors de l'entrainement ce samedi et Ibrahima Niane victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Manuel Cabit, Lenny Lacroix et Kévin N'Doran ne seront également pas du déplacement à cause de pépins physiques. Mamadou Fofana a de son côté été testé positif au Covid-19 et Digbo Maïga est quant à lui suspendu.

Ligue 1 - 7e Journée

LE GROUPE DU FC METZ

Caillard Oukidja - Boye, Bronn, Centonze, Delaine, Kouyaté, Udol - Angban, Boulaya, Gueye, Maziz, Pajot, Sarr, Tchimbembé - Nguette, A.Traoré, Yade.