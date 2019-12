Metz - Un nul doux-amer pour Hognon

Le FC Metz a obtenu le point du nul face à l'Olympique de Marseille ce samedi (1-1, résumé et notes), lors de la 18ème journée de Ligue 1. Les Messins ont fait déjouer leur adversaire et ont regagné les vestiaires avec l'avantage au score. Un avantage qui aurait pu être plus important si Diallo avait converti un penalty imaginaire sifflé par l'arbitre. Sans surprise, Vincent Hognon se satisfait de ce point pris face à une équipe qui restait sur six victoires de rang, mais il ne peut cacher une certaine part de déception.

"Tous les points comptent, il ne faut jamais cracher dessus. Surtout contre l'OM, qui restait sur six victoires d'affilée. Mais je suis forcément déçu car on court après cette victoire et on n'arrive pas à valoriser d'un point de vue comptable. Ce n'était pas loin, c'était même à notre portée avec ce penalty, même si on a souffert en deuxième période. Il faut quand même savoir que Diallo n'a jamais manqué un penalty de sa vie ! Il y a de la déception, mais je suis globalement satisfait du comportement des joueurs. Ce n'est pas simple pour eux, mais ils ne lâchent jamais. Ils font avec nos moyens, avec nos malheurs... Ce n'est pas une excuse, c'est à nous de faire front, d'avancer. ça ne répond pas toujours parfaitement, mais c'est encourageant" a déclaré l'entraîneur messin.