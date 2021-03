Metz - Un succès logique et mérité pour Antonetti

Le FC Metz s'est largement imposé sur la pelouse de la formation de Ligue 2 du Valenciennes FC (0-4, résumé), ce samedi après-midi dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour Frédéric Antonetti, l'entraîneur du club mosellan, cette victoire est logique et il compte bien la savourer avant de se replonger dans les joutes de Ligue 1.

"On a eu 10 minutes difficiles mais on a la chance que Marc-Aurèle nous maintienne dans le match. Après on en a pris la mesure, sans tout maîtriser mais on mérite la victoire. On a été un peu secoué dans le premier quart d’heure, mais on s’attendait à ça. Ensuite, ils ont eu une occasion de but à 0-3 mais on n’a pas été trop en danger. J’ai entendu beaucoup de discussions sur les penaltys mais les trois y sont", a indiqué le technicien des Grenats, et d'ajouter ensuite sur son schéma tactique ainsi que sur l'importance de réaliser un bon parcours en Coupe : "On repassera sûrement à quatre défenseurs dans le futur mais j’ai pensé que ce n’était pas le moment. Quand on a la chance de faire un parcours en Coupe, cela permet de créer une dynamique. Elle fait vivre le groupe en même temps et les méritants ont la possibilité de se montrer. C’est pour ça que j’ai toujours regretté la décision d’arrêter la Coupe de la Ligue. Elle permettait aussi de donner du temps de jeu à des joueurs qui n’en ont pas. Thierry Ambrose, par exemple, est performant depuis trois semaines à l’entraînement et je trouve qu’il a fait un bon match, au-delà de son but".