Metz - Un succès qui donne de l'air pour Hognon

Après quatre matchs sans victoire, le FC Metz s'est relancé en allant s'imposer à Amiens (0-1) dans un match important en vue de la lutte pour le maintien. Grâce à ce court mais précieux succès, les Grenats prennent quatre points d'avance sur le barragiste et respirent un peu mieux, comme l'a indiqué Vincent Hognon dans ses propos d'après match.

"Globalement, je suis satisfait, nous n'avons pas volé notre victoire face à un concurrent direct. On avait besoin de se relancer après des matches où l'on avait des difficultés à finir à 11. J'ai trouvé mon équipe très cohérente. Le seul petit regret est que l'on est resté à portée d'Amiens qui a joué son va-tout en seconde période. Comme on n'a pas tué le match, on s'est exposés, il faudra progresser à ce niveau-là. Maintenant, on prend des points, on avance, on n'attend rien des autres équipes. C'est par nous-mêmes que l'on veut y arriver" a déclaré l'entraîneur messin.